De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se para esta segunda-feira céu pouco nublado ou limpo, "com períodos de mais nebulosidade até ao meio da manhã, persistindo essa nebulosidade no

interior Norte e Beira Alta até ao meio da tarde".

É também esperado "vento fraco a moderado (até 30 km/h) de leste/nordeste, temporariamente de norte na faixa costeira ocidental durante a tarde, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas".

Embora exista "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais", as temperaturas trazem o tradicional verão de S. Martinho neste 11 de novembro, com as máximas entre os 13ºC (Guarda) e os 24ºC (Setúbal). Grande parte do país espera mais de 20ºC no dia de hoje.