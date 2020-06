Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

Um lar em São Domingos de Rana, em Cascais, registou um óbito e 41 dos 46 utentes estão infetados com o novo coronavírus, revelou hoje o coordenador do gabinete supressão de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

JOSÉ COELHO/LUSA