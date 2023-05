“O Politécnico de Leiria tem sérias suspeitas de ter sido alvo de um ataque informático, esta terça-feira, dia 2 de maio, durante a madrugada. Na sequência de um alerta recebido pelo sistema de resposta a incidentes de segurança informática, o Politécnico de Leiria decidiu desativar o acesso à página de internet, como medida de precaução”, referiu à agência Lusa a instituição de ensino superior numa resposta escrita.

O acesso às plataformas ‘online’ e ao ‘e-mail’ institucional também estão limitados.

A comunidade educativa deixou de ter acesso às fichas no 'moodle', o que poderá prejudicar os alunos, que ficam assim sem acesso a todo o material das aulas e de apoio letivo disponibilizado pelos docentes. “Há frequências marcadas para amanhã [quarta-feira] e os alunos não podem realizar as fichas que os professores lá colocam”, confidenciou um docente de uma escola de Leiria à Lusa.

“O gabinete de crise do Politécnico de Leiria está a efetuar a avaliação do sucedido e a averiguar a origem do eventual ataque”, afirmou ainda a instituição, ao acrescentar que o Politécnico de Leiria “já tinha sido alvo de algumas tentativas de ‘phishing’, mas esta é uma situação diferente que está a ser investigada”.

Neste momento, “ainda não é possível prestar informação relativa a eventuais danos que possam ter sido causados”.

Os serviços informativos do Politécnico de Leiria “estão a envidar esforços com vista a repor o normal funcionamento das plataformas online dentro da maior brevidade possível”.