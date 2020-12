Este artigo é sobre Évora . Veja mais na secção Local

O homem detido pela GNR suspeito do atropelamento mortal do agente da PSP em Évora é um guarda prisional do Estabelecimento Prisional (EP) de Sintra, de 52 anos, revelou hoje a Guarda à agência Lusa.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA