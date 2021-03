Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

O homem suspeito de envolvimento no incidente que ocorreu na terça-feira no bairro da Quinta das Lagoas, no Seixal, em que terão sido efetuados disparos contra a polícia, foi libertado depois de inquirido, revelou hoje a PSP.

Elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) bloqueiam a estrada para o Bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta de Corroios, no Seixal, devido a um tumulto entre moradores após o qual a PSP foi recebida a tiro, no Seixal, 23 de março de 2021. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © 2021 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.