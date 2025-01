Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto explica que o homem, distribuidor de Uber Eats e residente na cidade, foi detido em flagrante delito na rua da Preciosa, na freguesia de Ramalde.

A PSP esclarece que, quando os agentes se encontravam na rua da Preciosa, na cidade do Porto, com uma viatura policial descaracterizada, visualizaram o suspeito a entrar e a sair de um carro.

“Em ato contínuo, deslocou-se na direção desta polícia, tendo-se introduzido nos lugares traseiros da viatura policial, com uma postura descontraída, e retirou do bolso um saco com estupefaciente”,acrescenta a PSP.

Numa busca domiciliária foram apreendidos ao suspeito 31.107 doses individuais de canábis, 6.068 doses de haxixe, 4.566 doses de MDMA, 442 doses de cocaína e 52 doses de ecstasy, além de 8.813 euros, dois telemóveis, um tablet, um computador portátil e uma balança de precisão.

O detido já foi presente às autoridades judiciárias, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias.