Um cliente e amigo do barbeiro, que estava no interior do estabelecimento "Granda Pente" no momento do crime, escapou ao tiro de "Nando" e fugiu.

Segundo apurou o Jornal de Notícias, o suspeito, conhecido como "Nando", de ter assassinado, na passada quarta-feira, três pessoas, em Lisboa, tentou ainda matar uma quarta pessoa. Depois de o barbeiro Carlos Pina recusar atender "Nando", pedindo-lhe para voltar depois da hora de almoço, o homem disparou, com uma arma de pequeno calibre, contra o proprietário. Numa lógica de não deixar testemunhas do ocorrido, o atacante atirou ainda contra um cliente e amigo de Pina, que estava no interior da barbearia "Granda Pente". No entanto, o homem escapou ao tiro do homicida e conseguiu fugir. Já fora da barbearia estava um casal, Fernanda Júlia e Bruno Neto, que aguardava para lavar um táxi de que era proprietário. Atraído pelo barulho do disparo, o casal aproximou-se da montra e apanhou o homicida a sair da barbearia. Homem e mulher foram mortos a tiro, apenas por estarem "no local errado à hora errada", avança o JN. Após o triplo homicídio, “Nando” entrou no jipe Land Rover verde do seu pai, onde estava também outro familiar. Os três fugiram em direção à estação de Santa Apolónia e estão, até ao momento, a monte, continuando a ser procurados pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa. Ao que tudo indica, o homem, que está a ser acompanhado na psiquiatria do Hospital Júlio de Matos por sofrer de esquizofrenia, agiu por impulso num momento de raiva, motivado pela "nega" do barbeiro. De acordo com a publicação, o suspeito já é conhecido das autoridades por casos de tráfico de droga e crimes contra a propriedade.