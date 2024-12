“O que chama a atenção são os milhares de declarações” feitas pelo alegado autor do ataque nas redes sociais “que indiciam uma psique patológica”, declarou a ministra do Interior, Nancy Faeser, após uma audição na comissão de Assuntos Internos da Câmara Nacional dos Deputados.

Em 20 de dezembro, Taleb Jawad al-Abdulmohsen, um médico saudita de 50 anos que chegou à Alemanha em 2006, atropelou com a sua viatura as pessoas que se encontravam no mercado de Natal, provocando cinco mortos e mais de 200 feridos.

Esta é a primeira vez que as autoridades alemãs confirmam oficialmente problemas psicológicos do alegado autor do crime, que foi detido no local do ataque.

Este homem conhecido pelas suas opiniões hostis contra o Islão, que rompeu com a sua religião e o seu país de origem, “não se enquadra em nenhum padrão anterior” conhecido pelas autoridades, adiantou ainda Nancy Faeser.

“Existem dezenas de milhares de `tweets´ do atacante. É por isso que ainda não está tudo sobre a mesa”, referiu a ministra.

Os serviços de segurança terão de aprender a compreender melhor este tipo de perfil de indivíduos “com perturbações psicológicas e muitas vezes motivados por confusas teorias da conspiração”, adiantou ainda a governante alemã.

“Teria sido certamente importante comparar os dados” sobre o suspeito, recolhidos no passado por diferentes autoridades nacionais e regionais, reconheceu Nancy Faeser, mas salientou que a tragédia no mercado de Natal “não podia ter sido evitada”.

Várias vozes da oposição e alguns meios de comunicação social acusam as autoridades alemães de graves erros de julgamento, uma vez que o alegado autor, atualmente em prisão preventiva, tinha multiplicado previamente os sinais preocupantes.