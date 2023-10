De acordo com o autarca da cidade de Lewiston, a segunda maior cidade do Estado do Maine (nordeste do país) entre 50 a 60 pessoas ficaram feridas no tiroteio.

Os tiroteios ocorreram em três locais diferentes, incluindo numa pista de bowling, num restaurante e num centro logístico de um supermercado Walmart, noticiou a cadeia de televisão CNN.

As autoridades policiais indicaram que o homem “armado e perigoso” está em fuga.

O suspeito foi identificado pelas autoridades policiais como Robert Card, de 40 anos, que divulgaram fotografias que mostram um homem, de camisola castanha e calças azuis escuras, armado com uma espingarda semiautomática.

De acordo com a estação de televisão CNN, que cita fontes policiais, Card é reservista do exército e instrutor certificado de armas de fogo.

“Temos 22 mortes confirmadas e muitos, muitos feridos”, disse o autarca Robert McCarthy à CNN.

As autoridades locais pediram aos habitantes para ficarem em casa, com as portas trancadas, e publicaram também uma fotografia de um carro branco, apelando para serem contactadas pelos cidadãos que reconheçam o veículo.

As escolas públicas de Lewiston, segunda maior cidade do estado, com cerca de 36 mil habitantes, vão estar encerradas hoje, informou um funcionário do distrito escolar na rede social X (antigo Twitter).

A governadora do estado, a democrata Janet Mills, disse ter sido informada da situação e pediu a todos os habitantes da zona que seguissem as recomendações das autoridades, de acordo com uma mensagem na rede social X.

A Casa Branca indicou que o Presidente norte-americano, Joe Biden, já foi informado e está a aguardar notícias do local.

Nos EUA, um adulto em cada três possui pelo menos uma arma e quase um adulto em cada dois vive numa casa com uma arma.

Desde o início do ano, mais de 15.000 pessoas morreram vítimas de violência com armas de fogo no país, excluindo suicídios, de acordo com o Gun Violence Archive (GVA), grupo independente que recolhe informação sobre incidentes com armas de fogo.