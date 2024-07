Os quatro arguidos no processo – três homens de 27, 46 e 47 anos e uma mulher de 45 - estão acusados de coautoria nos crimes de homicídio qualificado, sequestro agravado, roubo agravado, profanação de cadáver e abuso de cartão de garantia ou de cartão dispositivo ou dados de pagamento, agravado.

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu penas de prisão de 25 anos e de 24 anos e seis meses para dois dos arguidos, que estão em prisão preventiva.

Segundo a acusação do Ministério Público, a vítima, consumidora de droga, ter-se-á desentendido com um dos arguidos, seu fornecedor, tendo sido agredida de forma violenta, amordaçada e fechada no interior de uma casa de banho, onde viria a morrer dias depois.

De acordo com a investigação, os três homens que são arguidos no processo decidiram depois, em conjunto, abandonar o corpo no interior de um poço na localidade do Penteado, no concelho da Moita, distrito de Setúbal.

Os arguidos terão consumado o crime com a intenção de se apropriarem de avultados valores patrimoniais da vítima.