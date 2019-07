A Unidade Nacional Contra-Terrorismo da PJ deteve, na terça-feira, quatro homens, com idades entre os 25 e os 33 anos, suspeitos de raptarem um estudante angolano na via pública e com violência tendo-o mantido em cativeiro durante várias horas, torturado, agredido e ameaçado.

Segundo a PJ, o rapto teve “o objetivo consumado” de ser extorquida ao estudante angolano uma quantia em dinheiro.