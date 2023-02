“A América está a ter o que merece pela sua estúpida política antirrussa: a suspensão do New START. Não se pode lutar contra a Rússia e fingir que os problemas de estabilidade estratégica continuam na mesma. Ficam a saber!”, afirmou o também ex-Presidente russo numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Este tratado entre os Estados Unidos e a Rússia visa limitar o desenvolvimento, pelas duas potências, de armas nucleares intercontinentais, permitindo verificações mútuas frequentes dos programas de cada país.

O acordo permite a Washington e Moscovo terem até 700 mísseis balísticos intercontinentais e 1.550 ogivas nucleares.

Se o tratado for rescindido ou expirar sem renovação, os arsenais nucleares das duas maiores potências nucleares do mundo podem passar a ser ilimitados pela primeira vez desde a década de 1970, no auge da Guerra Fria, e nenhum dos lados será capaz de controlar o arsenal contrário.

O Presidente russo declarou hoje que Moscovo vai suspender a sua participação no tratado New START, o último pacto de controlo de armas nucleares que restava com os Estados Unidos, aumentando a tensão com Washington sobre a invasão da Ucrânia.

Falando no seu discurso sobre o estado da nação, Vladimir Putin disse também que a Rússia deveria estar pronta a retomar os testes de armas nucleares se os Estados Unidos o fizessem, uma medida que poria fim à proibição global de testes de armas nucleares, em vigor desde os tempos da Guerra Fria.

Explicando a sua decisão de suspender as obrigações da Rússia no âmbito do New START, Putin acusou os Estados Unidos e os seus aliados da NATO de declararem abertamente o objetivo da derrota da Rússia na Ucrânia.

“Eles querem infligir-nos uma ‘derrota estratégica’ e tentar chegar às nossas instalações nucleares ao mesmo tempo”, disse.

Putin argumentou que, enquanto os Estados Unidos pressionaram para o reinício das inspeções às instalações nucleares russas ao abrigo do tratado, os aliados da NATO tinham ajudado a Ucrânia a montar ataques com drones a bases aéreas russas que albergam bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear.

“Os drones utilizados para o efeito foram equipados e modernizados com a assistência de peritos da NATO. E agora eles querem inspecionar as nossas instalações de defesa? Nas atuais condições do confronto parece um perfeito disparate”, disse Putin.

O governante salientou que a Rússia está a suspender o seu envolvimento no New START e ainda não está a retirar-se totalmente do pacto.

O New START foi assinado em 2010 pelo então Presidente dos Estados Unidos Barack Obama e pelo Presidente russo Dmitry Medvedev e, poucos dias antes de o tratado expirar, em fevereiro de 2021, a Rússia e os Estados Unidos concordaram em prorrogá-lo por mais cinco anos.