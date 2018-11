O deslizamento de um grande volume de terras no troço da estrada 255 entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, provocou, há precisamente uma semana, a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra dentro de duas pedreiras contíguas.

"Com o risco de mais deslizamentos de terras, entendeu-se ser prudente suspender as ações com mergulhadores", sublinhou.

Segundo Simão Velez, técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) fizeram uma avaliação no local, concluindo que as condições são "mais instáveis", com "risco acrescido" de novos desmoronamentos.

Além disso, na pedreira mais próxima da estrada, que se encontra “em suspensão de lavra” (sem atividade) e que possui o plano de água mais profundo, as autoridades procuram, pelo menos, três desaparecidos, que seguiam em duas viaturas automóveis no momento da derrocada da via rodoviária.

É na pedreira mais profunda e com um plano de água maior que estão agora concentradas as operações da Proteção Civil, que incluem ações de busca e de drenagem de água para uma ribeira limítrofe, com quatro motobombas em atividade, e onde a “acessibilidade de veículos e de equipamentos" é "muito limitada".

“Por um lado, é uma pedreira mais profunda e sem atividade há algum tempo. É um plano de água de maior dimensão e que também comporta alguns riscos”, disse no domingo o comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora.

Por estas razões, explicou, "entendo que devemos moderar as nossas expectativas para o desenvolvimento da operação".

"Não moderamos o empenho, que esse mantém-se elevado, mas nos próximos dias não esperamos grandes desenvolvimentos, porque esta concentração do trabalho que estamos a fazer na drenagem vai levar exatamente algum tempo”, frisou.

Segundo José Ribeiro, as autoridades desconhecem ainda a localização das duas viaturas que foram arrastadas para esta pedreira na sequência do colapso da estrada.

O corpo da segunda vítima mortal foi retirado no sábado à noite (cerca das 22:00) da pedreira que se encontrava ativa.

O coordenador da Unidade de Salvamento Aquático do Distrito de Portalegre, que tem estado envolvido nas operações, explicou hoje à Lusa que "a localização precisa" do corpo da segunda vítima foi feita "ao toque" por mergulhadores, que "introduziram uma vara, em ferro e com cerca de três metros, por uma saliência das pedras.

"Conseguiu-se sentir um toque diferente, não era pedra, nem terra", relatou Simão Velez, recordando que, depois de retiradas as pedras no sábado à noite, foi detetado o corpo "ao toque", num "trabalho conjunto e em equipa" com os outros operacionais, incluindo GNR, bombeiros e trabalhadores das pedreiras.

O primeiro trabalhador foi retirado sem vida da pedreira na terça-feira à tarde, quase 24 horas depois do acidente.