A hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 18h45 de terça-feira, 2 de abril, mas a PSP já tornou público que vai iniciar a sua ação durante a manhã, incidindo no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel.

De acordo com a legislação nacional em vigor, este é considerado um evento de “risco elevado”, prevendo-se uma lotação de cerca de 64 mil pessoas.

Estão previstos condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco, sendo intenção da PSP que os adeptos visitantes estejam nas imediações do Estádio do Sport Lisboa e Benfica aquando da abertura de portas.

Condicionamentos de trânsito momentâneos, a partir das 17h30 :

Rua Prof. Fernando da Fonseca

Rua Prof. Vieira de Almeida,

Rua Prof. Francisco Gentil,

Rua Fernando Namora,

Travessa da Luz,

Estrada da Luz,

2ª Circular;

Av. Condes de Carnide; e

Av. Machado Santos.

Condicionamentos de trânsito momentâneos, após o final do jogo:

Av. Machado Santos,

Av. Condes de Carnide,

2ª Circular,

Estrada da Luz,

Travessa da Luz,

Rua Fernando Namora,

Rua Prof. Francisco Gentil,

Rua Prof. Vieira de Almeida; e

Rua Prof. Fernando da Fonseca.

Os condicionamentos de trânsito junto ao Estádio da Luz entre as 15H00 e as 21H00 e no final do encontro:

Avenida Machado Santos,

Rua Frei Luis de Granada,

Rua Ernâni Lopes (junto ao Metro),

Avenida do Colégio Militar; e

Avenida Condes de Carnide na chegada/saída dos adeptos do Sporting CP.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP destacará, para este evento, um dispositivo policial onde se incluem diversas valências da PSP, tais como efetivo da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Divisão de Segurança a Transportes Públicos, Divisão de Investigação Criminal, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida e o reforço da Unidade Especial de Polícia.

A PSP relembra que, segundo a legislação em vigor, é crime:

A distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares;

A prática de dano em transporte público, instalação ou equipamento utilizado pelo público;

Participação em rixa na deslocação para ou do espetáculo desportivo;

A entrada não autorizada de qualquer pessoa na área de competição (relvado);

A PSP aconselha:

A deslocação para o estádio em transportes públicos, evitando trazer viaturas para as imediações do mesmo;

A deslocação com antecedência, devendo contar com o tempo necessário para a realização dos devidos procedimentos de segurança;

No caso de utilização de viaturas próprias, o estacionamento em parques vigiados e destinados para o efeito; e

Evitar portar malas e mochilas para o interior do recinto desportivo.

A PSP relembra os contactos, caso considere necessária a intervenção da Polícia: 217 654 242, ou digitando no telemóvel [21 polícia].