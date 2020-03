Os robôs têm a missão de detectar as pessoas afetadas pela covid-19, tratar os pacientes e proteger os funcionários dos hospitais. Para já, quatro hospitais do país já receberam um "Ninja" e em breve outros 10 receberão um exemplar.

Os robôs, concebidos para ajudar no cuidado de pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral (AVC), foram desviados da sua missão inicial, para lutar contra a pandemia que já matou quase 9.000 pessoas no mundo.

Os robôs, com tecnologia 4G, podem detectar a temperatura corporal de um caso suspeito, supervisionar a evolução dos sintomas e permitir aos profissionais da área da saúde e aos pacientes um contacto por videoconferência.

Em breve, o robô conseguirá também levar comida e medicamentos aos pacientes, além de higienizar os quartos dos enfermos.Tudo isto, com o objetivo de evitar o contacto entre os pacientes e os enfermeiros e médicos o máximo possível.

Assim, os profissionais "não precisam de entrar na zona de risco, podem permanecer fora do quarto e fazer a comunicação por meio do robô", explica à AFP Viboon Sangveraphunsiri, da Universidade Chulalongkorn de Banguecoque.

"Ninja" é fruto da colaboração entre a universidade e a Advanced Info Service (AIS), a maior operadora de telecomunicações da Tailândia.

O custo de fabrico varia entre 100.000 e 300.000 bahts (3.050 a 9.150 dólares), informou Viboon Sangveraphunsiri.

"Tentámos reduzir ao máximo os custos e, de todos os modos, aos hospitais nós fornecemos de maneira gratuita", explica.

A Tailândia regista até o momento 272 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, incluindo uma morte.

Wuhan, a cidade chinesa berço do novo coronavírus, anunciou no início do mês o primeiro "hospital de campanha inteligente", dotado de 20.000 camas e de robôs que funcionam 24 horas por dia.