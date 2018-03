O ministro da Defesa de Taiwan, Yen Teh-fa, anunciou hoje, no parlamento, a intenção governamental em adquirir aviões de combate norte-americanos F-35 para colmatar as necessidades defensivas do país, face à crescente intimidação militar chinesa.

Segundo Teh-fa, que falava numa reunião do Comité de Defesa e Negócios Estrangeiros do parlamento de Taiwan, a rapidez e a capacidade de aterragem vertical “satisfazem as necessidades” da Força Aérea taiwanesa, composta já por aviões F-16, norte-americanos, “Mirage 2000″, franceses, e “CCK”, locais. Teh-fa não adiantou quantos aparelhos Taiwan pensa adquirir. Na argumentação utilizada pelo governante de Taiwan é referida a modernização da frota aérea militar na China e as frequentes incursões de caças chineses na Zona de Identificação de Defesa Aérea taiwanesa desde 2017, razões pelas quais é necessário reforçar a capacidade de defesa do país. A Força Aérea chinesa modernizou a sua frota graças à tecnologia de ponta que tem desenvolvido, contando também com o apoio russo.