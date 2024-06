A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), zela "pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes a conservação e proteção da natureza e do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos solos e da riqueza cinegética, piscícola, florestal ou outra, previstas na legislação ambiental" e ainda tem como funções "investigar e reprimir os respetivos ilícitos".

E atuam em todo o país. "A estrutura intermédia do SEPNA situa-se ao nível dos Comandos Territoriais e abrange todos os Distritos do Território Nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Nesta estrutura intermédia existe uma Secção SEPNA em cada distrito", é referido.

"O serviço operacional do SEPNA é executado pelos Núcleos de Proteção Ambiental (NPA), os quais se encontram nos Comandos de Destacamento que se localizam ao longo de todo o Território Nacional. Estes núcleos constituem a primeira linha de intervenção e neles prestam serviço, militares e civis com formação específica para o efeito", é ainda explicado.

Assim, este departamento tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Caso identifique algum destes casos, pode ligar para a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

Quais os últimos resgates?

Ao longo dos dias, são vários os resgates feitos pela GNR, que costuma dar conhecimento desses momentos até com registos fotográficos.

Ontem, dia 17 de junho, o Comando Territorial da Guarda recolheu um corço (Capreolus capreolus), no concelho da Guarda.

"Durante uma ação de patrulhamento, na localidade de Monteiros, no concelho da Guarda, os elementos da Equipa de Proteção Florestal, verificaram um corço debilitado, tendo sido promovida a sua recolha e o seu encaminhamento para o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) em Gouveia, para recuperação e posterior libertação no habitat natural", foi referido em comunicado enviado às redações.

A 12 de junho, o mesmo Comando Territorial recuperou uma coruja-das-torres (Tyto alba), desta vez no concelho de Gouveia.

"No âmbito de uma denúncia a informar que uma coruja-das-torres se encontrava na via pública, na localidade de Moimenta da Serra, os elementos do SEPNA deslocaram-se ao local, onde localizaram e procederam à recolha da ave", informou a GNR. Também este animal foi levado para o CERVAS, para recuperação até estar em condições de ser libertado.

Já no dia 10, o Comando Territorial de Castelo Branco recuperou um milhafre-preto juvenil (Milvus migrans), no concelho de Belmonte.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda foram informados por um popular que se encontrava uma ave a deambular na via pública e que aparentava estar ferida. No seguimento da ação foi localizada a ave e foi efetuado o seu transporte para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) em Castelo Branco, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação", foi também indicado.

No mesmo dia, o Comando Territorial da Guarda voltou a entrar em ação e recuperou uma coruja-das-torres (Tyto alba) e uma águia-calçada (Hieraaetus pennatus) no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

"No âmbito de duas denúncias por parte de dois populares de que uma coruja-das-torres e uma águia-calçada se encontravam a deambular, respetivamente, na localidade de Freixo Numão e Vila Nova de Foz Côa, os elementos do SEPNA procederam à recolha das aves", informaram as autoridades, que transportaram estes animais para o CERVAS em Gouveia.

A 5 de junho, foi tempo de recolherem uma águia-de-asa-redonda (Buteo-búteo), no concelho da Guarda, depois "de um alerta por parte de um popular, que encontrou a ave debilitada num terreno agrícola, na localidade de Panoias de Cima, no concelho da Guarda".

Em maio, no dia 21, o Comando Territorial de Castelo Branco resgatou uma cegonha branca (Ciconia ciconia).

"No decorrer de uma ação de patrulhamento, os elementos do SEPNA localizaram uma ave debilitada, na localidade de Alcains, que evidenciava ferimentos numa asa", indicaram.

"O animal foi recolhido e transportado para o Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) em Castelo Branco, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação ao seu habitat natural".

Dias antes, a 19 de maio, o Comando Territorial da Guarda procedeu à recolha de uma raposa juvenil (Vulpes vulpes), na localidade de Vila Cova à Coelheira, no concelho de Seia.

"No seguimento de um contacto por parte de um cidadão, que encontrou o animal numa zona de floresta, os militares da Guarda procederam à recolha do espécime e efetuaram o transporte e entrega da raposa juvenil no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERVAS) em Gouveia", pode ler-se no comunicado.