João Luís de Sousa Pires, comandante da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército (UAGME) de 2015 a 2016, no ano anterior ao furto do material, e que tem um destacamento em Tancos, foi hoje ouvido na comissão de inquérito ao furto de material militar daqueles paióis.

O sistema de videovigilância aos paióis começou a funcionar com falhas em 2006, segundo afirmou, foi considerado inoperacional em 2012 e, um ano depois, em 2013, obsoleto.

O tenente coronel Sousa Pires explicou que estas normas de procedimentos não foram alteradas “porque se aguardava a reparação do sistema” de videovigilância e, quando tal acontecesse, era também substituído o anexo em que era referida necessidade de tirar e pôr a cassete vídeo.

Incrédulos com a explicação, e por duas vezes, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha e o deputado do PSD Leonel Costa fizeram a pergunta para confirmar se, mesmo desligado, o sistema de videovigilância e a obrigação de tirar a cassete, continuava nas normas de procedimentos dos militares nas rondas que faziam aos paióis.

“Todos sabiam que aquilo não funcionava” e continuava a norma de “tirar e por a cassete?”, questionou a deputada do PS.

Leonel Costa, do PSD, confessou, por seu lado, que lhe custava a “aceitar as respostas” dadas depois de ouvir que a norma se manteve, mesmo sabendo que o sistema não funcionava.

O tenente coronel Sousa Pires explicou, pelo menos por duas vezes, que as normas de procedimentos tinham “outras disposições” e que a parte da cassete estava no tal anexo.

Noutra audição da comissão parlamentar de inquérito, já outro militar, o coronel Teixeira Correia admitiu que os equipamentos de videovigilância eram incluídos nos planos de segurança, como se estivessem em perfeitas condições.