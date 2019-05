Esta garantia dada por João Gomes Cravinho na comissão parlamentar de inquérito a Tancos, hoje ao fim da tarde, levantou dúvidas aos deputados da oposição, como Rui Silva, do PSD.

“Não compreendo, nem nenhum português compreenderá, que o senhor ministro e o primeiro-ministro não tenham conversado sobre Tancos, que não tenha havido nenhuma orientação”, afirmou.

Por duas vezes, Gomes Cravinho explicou que não falou sobre o roubo, nem na “reunião de transição” com o seu antecessor, José Azeredo Lopes, nem com o primeiro-ministro, António Costa, em resposta a Pedro Filipe Soares, do BE, e depois a Rui Silva.

O ministro registou “a surpresa” do deputado, mas disse que “não há razão para tanto” e explicou que os acontecimentos do furto eram públicos e que Azeredo Lopes se demitira por isso.

A “preocupação fundamental” de todos, do ex-ministro e de António Costa, era com os “dossiers” pendentes no Ministério da Defesa, como a Lei de Programação Militar (LPM) ou o Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), e ultrapassar o “impacto desmoralizador” para o Exército do furto, relatou.

“A preocupação do primeiro-ministro não teve a ver com o episódio em si, mas sim com a necessidade de ultrapassar o impacto desmoralizador nas Forças Armadas” que o roubo representara.