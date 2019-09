O crime de terrorismo é imputado pelo MP a Valter Abreu, Filipe Sousa, António José dos Santos Laranginha, João Pais, Fernando Santos, Pedro Marques, Gabriel Moreira, Hugo Santos e João Paulino, todos com responsabilidades no assalto.

Destes nove acusados do crime de terrorismo, oito estão em prisão preventiva. Valter Abreu tem aplicado o Termo de Identidade e Residência (TIR) com apresentações semanais na polícia.

Segundo a acusação os envolvidos no assalto cortaram a rede, entraram no perímetro da instalação militar, destruíram fechaduras de paióis e retiraram várias caixas com material militar que ali se encontravam armazenadas, pertença do Exército português.

O material militar em causa, “no valor de cerca de 35 mil euros, algum de alta perigosidade, foi depois transportado para o terreno de um familiar de um dos arguidos, onde ficou guardado”, refere a nota da PGR.

O MP acusou hoje 23 pessoas, entre elas o ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes, no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.