A decisão da conferência de líderes de marcar a reunião apenas para a próxima semana teve apenas a contestação de PSD e CDS-PP, levando o presidente social-democrata a concordar que isso prova que a ‘geringonça’ afinal está viva.

“Para este efeito esteve viva. O PS só se afasta do BE e PCP por razões meramente eleitorais porque interessa agora antes das eleições, se for necessário farão seguramente ‘geringonça’ outra vez”, salientou.

Rui Rio também desvalorizou o facto de o PS ter remetido para o Ministério Público e Comissão de Ética a utilização pelo PSD de assinaturas de deputados sem autorização dos próprios.

“Andamos aqui na campanha e é preciso ter um tema todos os dias, o PS viu ali aquele nicho de oportunidade, mas nasce e morre na mesma altura”, apontou, escusando-se a voltar ao tema, que já tinha considerado “grave” na véspera.

Interrogado se “é tempo de virar a página” do caso Tancos na campanha, Rio diz que “anda a virar a página há que tempos”.

“Já não falo nisso há uns dias, só quando me perguntam”, vincou.

O líder do PSD lamentou que o PS esteja a procurar descredibilizar todos os dias o quadro macroeconómico que os sociais-democratas apresentam, mas que o ministro das Finanças continue a “fugir ao debate”.

“Porque é que Dr. Mário Centeno não faz o debate? (..) Foge, porque tem a certeza que não é capaz de sustentar o que tem dito, porque o que tem dito é mentira”, acusou.

Num artigo de opinião que assina hoje no jornal online Eco, João Leão, secretário de Estado do Orçamento, acusou o PSD de “logro” em matéria económica.

Sobre o apelo que fez na terça-feira à noite, em Viseu, aos eleitores de centro, o líder do PSD justificou que é nesse espaço político que o partido se situa.

“Há muitos indecisos que têm vindo para o PSD, não serão um exército, mas há muitas pessoas que ainda não decidiram o seu voto e não são pessoas marcadamente nem de direita, nem de esquerda”, vincou.

“São pessoas moderadas, que podem estar na dúvida, e que podem ter a palavra final”, explicou.

Em relação a ainda ser possível chegar à vitória, Rio enfatizou que, quando assumiu a liderança do PSD, o seu objetivo era chegar a 06 de outubro “em condições de ganhar as eleições”.

“Se vamos ter mais 1% ou menos 1% que o PS, é o povo português que, a 06 de outubro, vai decidir e democraticamente. Aceito todas as decisões, cumpri o meu papel, fiz o que tinha a fazer”, defendeu.

(Notícia atualizada às 15h51)