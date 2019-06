A TAP transportou 15,8 milhões de passageiros em 2018, mais 1,5 milhões de passageiros, correspondendo a mais 10,4%, do que em 2017.

Em declarações aos jornalistas, na segunda-feira, antes da partida do voo inaugural da TAP para São Francisco, nos Estados Unidos, o responsável avançou que em maio a TAP já tinha acumulado mais 200 mil passageiros do que no ano passado.

Antonoaldo Neves, que não seguiu no voo inaugural, deu conta da performance das novas três rotas da TAP, para os EUA, que além de São Francisco têm como destino Chicago e Washington.

Adiantou que estes voos “têm vendido entre 65% e 75% no mercado americano. Ou seja, a demanda vem do mercado americano”, salientou.

O presidente executivo da TAP recordou ainda que “havia 28 frequências semanais para os EUA e neste ano se chegou a 56”.