Tiago Faria Lopes adiantou que, numa assembleia de empresa que hoje ocorreu, os pilotos aprovaram o novo AE, tendo 83,6% dos presentes votado favoravelmente.

Questionado sobre as principais alterações do AE, o presidente do SPAC defendeu que o mais importante é “a paz social”.

“Este acordo foi muito difícil, foi muito negociado”, referiu, destacando que “naturalmente os cortes [salariais] acabam por deixar de existir” e garantindo que “vai haver um aumento de produtividade”.