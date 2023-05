No início da reunião de hoje da comissão de inquérito à TAP foram discutidos e votados requerimentos do Chega, Iniciativa Liberal e BE sobre os acontecimentos de 26 de abril no ministério de João Galamba, tendo o PS votado contra todos estes pedidos, o PCP optado pela abstenção e os restantes partidos votado a favor.

Durante o debate, o coordenador do PS, Bruno Aragão, explicou que os socialistas "naturalmente não iriam acompanhar" estes requerimentos “considerando que nenhum deles cabe no objeto desta comissão”.

Assim, entre outros, foram chumbados os requerimentos da IL com o pedido de depoimento escrito do primeiro-ministro e também um do BE que pedia a audição de António Costa, “de preferência presencialmente”.