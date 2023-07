Estas decisões do PSD foram anunciadas aos jornalistas na Assembleia da República pelo deputado social-democrata Paulo Moniz, após a conferência de imprensa de apresentação da versão preliminar do relatório, da autoria da deputada do PS Ana Paula Bernardo.

Paulo Moniz acusou o PS de não ter resistido à tentação de fazer um documento "à medida" para que não haja conclusões políticas a tirar desta comissão parlamentar de inquérito por parte do primeiro-ministro, António Costa.

Além de contestar a conclusão de que não houve ingerência política na TAP, contrapondo que a ingerência "foi patente", o PSD critica também o relatório por não analisar o recurso aos serviços secretos para a recuperação do computador levado do Ministério das infraestruturas por Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba.

"Tudo isto são razões bastas para que o PSD vote contra este relatório", afirmou o deputado social-democrata, acrescentando que o seu partido irá apresentar por escrito "as suas conclusões" da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP.