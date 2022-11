A TAP anunciou que irá permitir que os passageiros com voos marcados para 8 e 9 de dezembro, datas para as quais os tripulantes de cabine da companhia anunciaram um pré-aviso de greve, poderão alterar a data dos mesmos.

"Deverão fazê-lo através do call center ou das suas agências de viagens. A alteração das datas dos voos previstos para este período poderá ser feita sem qualquer penalização e sem alteração de tarifa, para datas entre 28 de novembro e 19 de dezembro, e sem penalização, embora com alteração de tarifa, para qualquer outro período", lê-se num comunicado enviado à imprensa.

Tripulantes em greve

Num comunicado aos associados, a que a Lusa teve acesso no dia 23 de outubro, a direção do Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) informou que pediu uma assembleia geral para "debater o atual momento da empresa e apresentar as conclusões retiradas pela direção sobre a proposta de AE [Acordo de Empresa] enviada pela TAP, além de deliberar eventuais medidas a tomar - não descartando o recurso à greve".

O sindicato dos tripulantes justifica o pedido de convocatória com os "sistemáticos atropelos" ao Acordo de Empresa em vigor e ao Acordo Temporário de Emergência.

A isso, diz, somam-se a "falta de respeito que a TAP tem vindo a ter perante os tripulantes" e as "mais do que questionáveis decisões de gestão que acabam por ter um impacto direto e indireto" na vida destes trabalhadores.

A situação "culminou mais recentemente com a denúncia do Acordo de Empresa em vigor, acompanhado de uma proposta de AE inenarrável", acrescenta.

No comunicado com data desta segunda-feira, a TAP diz ainda estar disponível "para um entendimento com o sindicato dos tripulantes de cabina, nos termos da proposta que já lhes foi apresentada".

Para dia 6 de dezembro está marcada nova assembleia-geral do Sindicato dos Tripulantes de Cabine da TAP.