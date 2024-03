O Domingo de Ramos assinala o início da Semana Santa, com a celebração da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, ocasião em que foi recebido com muito entusiasmo pelo povo, que segurava ramos de palmeira.

Habitualmente, entre segunda e quarta-feira vivem-se dias mais calmos no que toca a cerimónias religiosas, que têm o seu auge com o Tríduo Pascal, que se inicia na Quinta-Feira Santa, com o Lava-Pés, que assinala o momento da Última Ceia de Jesus com os seus discípulos.

Já na Sexta-Feira Santa, o dia pauta-se pela oração e jejum, uma vez que se assinala da morte de Jesus Cristo. Depois, o Sábado Santo marca-se pelo silêncio, sem celebrações até ao pôr-do-sol, assinalando o tempo em que Jesus esteve sepultado. À noite, a Vigília Pascal, a celebração mais importante no calendário litúrgico, assinala a ressurreição de Cristo, momento que se prolonga para o Domingo de Páscoa.

Mas a Semana Santa tem mais do que as típicas cerimónias dentro das igrejas. Há procissões, encenações bíblicas e até momentos mais culturais, como concertos, um pouco por todo o país. O SAPO24 reúne alguns desses programas neste artigo.

Porto de Mós

As celebrações da Semana Santa em Porto de Mós (Leiria) arrancam este domingo, com a recriação da entrada de Jesus em Jerusalém, onde se destaca o tapete florido de 300 metros, na sede do concelho.

“Ainda neste dia terá início o programa de concertos noturnos na Igreja de São Pedro”, anunciou o município, explicando que ao longo da semana o templo “será palco de vários encontros culturais que terão a música como peça chave”.

Na Sexta-feira Santa, “a recriação bíblica da Via Sacra será o momento alto das celebrações”, com “um grupo de atores profissionais e amadores”.

Portimão

Várias tradições seculares marcam o programa litúrgico da Semana Santa, em Portimão, no sábado e Domingo de Páscoa, promovidas pelas várias paróquias do concelho.

Segundo um comunicado da Câmara de Portimão, a programação litúrgica inclui eucaristias, vigílias pascais, procissões e vias-sacras.

Os eventos têm lugar na Igreja Matriz de Portimão, na Paróquia da Nossa Senhora da Conceição, na Igreja da Paróquia da Nossa Senhora do Amparo, na Paróquia da Nossa Senhora da Assunção na Mexilhoeira Grande, nas Igrejas em Alvor, nos Montes de Cima e na Penina e no Vicariato da Pedra Mourinha.

Braga

A Semana Santa de Braga vai decorrer de 24 a 31 de março, sendo esperados, segundo a organização, cerca de 100 mil visitantes.

A Associação Empresarial de Braga vaticina que o evento deverá gerar um retorno económico de 14 milhões de euros para o comércio e a restauração.

As procissões dos Passos (dia 24), da Burrinha, (27), do Ecce Homo (28) e do Enterro do Senhor (29) são alguns dos destaques das celebrações.

Cerca de 20 alunos de várias nacionalidades vão andar pelas ruas de Braga entre 25 e 29 de março, por ocasião das solenidades da Semana Santa, para ajudar, orientar e informar os turistas.

Guarda

As atividades vão decorrer na cidade e em várias localidades do concelho como Pêra do Moço, Pousade, Vale de Estrela, Benespera, Famalicão da Serra, Gonçalo, Carvalhal Meão, Vila Fernando e Castanheira.

A programação inclui uma residência artística orientada por Sofia Portugal, com o Coro Teatro Religioso, que vai decorrer até dia 30, na aldeia de Pousade.

Na noite de Sábado de Aleluia, dia 30, a aldeia de Pousade será palco do teatro religioso “Eis, Pôncio Pilatos!”, com início marcado para as 21:30. O espetáculo tem a direção artística de Daniel Rocha e é uma coprodução do Grupo Desportivo e Cultural Pousadense e o Teatro Municipal da Guarda.

O programa da Semana Santa inclui a Via Sacra, realizada na cidade e em várias localidades, a Festa de Nossa Senhora da Teixeira, em Aldeia Nova, e as cerimónias religiosas como a Missa Crismal e Bênção dos Óleos, a Missa Vespertina da Ceia do Senhor – Lava-pés, a celebração da Paixão do Senhor, com a adoração à Cruz, e o Enterro do Senhor.

O programa de celebração religiosa termina no dia 30, com a Vigília Pascal na Sé Catedral e na Igreja de S. Miguel.

Óbidos

Considerado o “ponto alto do calendário litúrgico e cultural de Óbidos”, no distrito de Leiria, a Semana Santa junta “devoção, fé e cultura” num programa que, segundo a Câmara, “todos os anos atrai milhares de pessoas”.

O programa, que decorre até 31 de março, inclui “cerimónias que são das mais antigas do país”, entre as quais a autarquia destaca “a procissão dos Passos, com mais de 400 anos de existência”.

As cerimónias religiosas arrancaram no sábado (dia 23) com a procissão da Mudança das Imagens, seguindo-se no domingo de Ramos (24) a Bênção e procissão dos Ramos, missa de Ramos na Paixão do Senhor (na igreja de Santa Maria) e a procissão dos Passos.

As celebrações são retomadas na quinta-feira Santa (dia 28) com missa da Última Ceia e lava-pés, na igreja de São Pedro, seguindo-se, na sexta-feira Santa (29), a Celebração da Paixão do Senhor Jesus; o Auto do Descimento da Cruz (na Praça de Santa Maria) - e a procissão do Enterro do Senhor.

No sábado, os fiéis poderão ainda participar na Vigília Pascal e no domingo na missa da Ressurreição, ambas na igreja de São Pedro.

No que toca ao programa cultural será composto por três concertos agendados para o Santuário do Senhor Jesus da Pedra, todos com entrada livre.

O primeiro terá lugar no dia 25, com a Academia de Música de Óbidos a interpretar "Vetera Vox". Segue-se, no dia 26, "Noturnos in Sabbato Sancto", também pela Academia de Música de Óbidos. No dia 27, o programa fechará com o concerto "In Memoriam Christi", a cargo do Coral Alma Nova e Sinfonietta D'Óbidos.

Esposende

A Semana Santa de Esposende representa a celebração de um tempo litúrgico onde se destacam cerimónias religiosas como a celebração da Paixão, as procissões do Encontro (5.ª feira santa) e do Enterro (6.ª feira santa), a Vigília e o Compasso Pascal.

Em complemento a estas cerimónias, o município promove também concertos temáticos.

Santa Maria da Feira

Em Santa Maria da Feira, a Semana Santa começa por ser assinalada este domingo com a recriação da "entrada de Jesus Cristo em Jerusalém".

O programa do município estende-se até dia 7 de abril, com celebrações religiosas e encenações. Há momentos para os quais é necessária inscrição.

Valença

Este fim de semana, o destaque em Valença vai para a recriação histórica dos vários capítulos da vida de Cristo com o “Via Crucis” e Mercado Nazareno, na Fortaleza, numa iniciativa da Câmara Municipal.

Este domingo há também a bênção dos ramos na Capela do Bom Jesus, na Coroada, às 11h00, seguida de procissão para a Igreja da Colegiada de Santo Estêvão.

Entre 24 e 30 de março, destacam-se o “Lava Pés”, a Oração de Noa, a Narração da Paixão e Adoração da Cruz, a Procissão do Enterro do Senhor, a Exposição do Senhor do Túmulo e a Vigília Pascal.

Domingo, 31 de março, é dia de o Compasso Pascal percorrer as casas dos valencianos, cumprindo uma tradição secular de anunciar "a boa nova da ressurreição de Cristo".

As celebrações da Semana Santa de Valença encerram com o “Lanço da Cruz”, na segunda-feira de Páscoa, em Cristelo Covo, às 16h00.

Caminha

No município de Caminha a Semana Santa é "vivida de forma intensa nas várias freguesias", com programação diferente nas paróquias de Caminha, Vilarelho, Moledo e Cristelo.