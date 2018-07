Município de Sines organiza evento gastronómico que visa promover a produção local e aumentar o turismo. "Tasquinhas de Sines" começa este sábado e conta também com participação musical.

O passeio marítimo de Sines, no litoral alentejano, recebe, a partir de sábado, o certame gastronómico "Tasquinhas Sines", que pretende promover os produtos locais, sobretudo do mar, e atrair turistas, segundo o presidente do município.

“Pretendemos atrair à cidade cada vez mais turismo e a intenção é a de que os visitantes tenham contacto com os produtos locais, sendo a gastronomia o grande mote para este evento, aliada à beleza da nossa baía, que atrai alguns milhares de pessoas”, explicou hoje à agência Lusa Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines, no distrito de Setúbal.

O evento, promovido pelo município, vai na 23.ª edição e tem como palco a Avenida Vasco da Gama, organizada em “dois espaços cobertos”, onde são instaladas 17 tasquinhas, na maioria asseguradas por coletividades locais e restauração.

Saladas do mar, carapaus alimados, arroz de polvo, cavalas e carapaus de escabeche, cachupa, pastel de milho, muamba de galinha, taça de pão com caril de legumes, asinhas à Índia, fígado à alentejana e javali são algumas das sugestões apresentadas, até ao dia 05 de agosto.

Também não deverá faltar o ensopado de polvo, sopa de cação, caril de caranguejo, choco frito, sardinhas e lapas grelhadas e o marisco da costa alentejana.

A organização promove igualmente um concurso gastronómico que desafia os expositores a confecionarem o melhor prato de cada edição das Tasquinhas e este ano a escolha recai na “feijoada com produtos do mar de Sines”.

O autarca de Sines prevê investir cerca de 100 mil euros na organização do festival. "É um investimento significativo, uma vez que suportamos grande parte dos custos e as receitas são relativamente reduzidas e provêm do aluguer dos espaços, mas acima de tudo é visto como um investimento e não um custo para a organização", sublinhou.

Em termos musicais, o programa inclui concertos de Toy, no domingo, Trio Odemira (dia 30 deste mês) e Tiago Bettencourt (05 de agosto). Também conta com animação musical e ‘sunsets’ diários, bem como um desfile de marchas populares (04 de agosto).

“Procuramos reforçar a animação do evento com artistas conhecidos e grupos da região para atrair ainda mais pessoas ao certame e, este ano, além da gastronomia, procuramos ter no espaço atividades para os mais pequenos para tentar diversificar a oferta durante as três semanas em que decorre o evento”, acrescentou o autarca

Entre os dias 25 e 28 deste mês, as Tasquinhas apoiam o Festival Músicas do Mundo (FMM).