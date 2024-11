Doug Ford, primeiro-ministro de Ontário, o estado com mais população no Canadá, diz que a imposição de uma taxa de 25% por parte dos Estados Unidos sobre todos os produtos importados do Canadá seria “devastadora para os trabalhadores e empregos no Canadá e nos EUA”.

“Precisamos de uma abordagem e resposta do Canadá – e precisamos disso agora”, escreveu o político canadiano no X, acrescentando que o primeiro-ministro Justin Trudeau, “deve convocar uma reunião urgente com todos os primeiros-ministros”.

Outra política, Bonnie Crombie, líder do Partido Liberal de Ontário, diz num post no X que a ameaça de taxas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, "é séria e teria um enorme impacto em quase todas as pessoas em Ontário" .