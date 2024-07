O homem, de 34 anos e nacionalidade norte-americana, permanecerá detido até sábado "para evitar qualquer perigo", divulgou hoje a polícia de Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, em comunicado.

O suspeito de perseguição e intimidação foi identificado pela polícia após ter ameaçado a artista e o seu namorado Travis Kelce nas redes sociais, acrescentaram as autoridades.

"As primeiras investigações não excluíram completamente que [o suspeito] representasse um perigo, no entanto acabou por ser identificado e preso no controlo de acesso ao concerto, para o qual tinha ingresso", explicou a polícia.

Cerca de 60 mil pessoas compareceram na quarta-feira ao primeiro dos três espetáculos na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, parte da digressão europeia de Swift.

Desde a estreia com "Taylor Swift" (2006), a então estrela country em ascensão tornou-se a maior figura do pop internacional, com 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify, enquanto Beyoncé ou Dua Lipa têm 70 milhões.