O programa do festival, que inclui “concertos com músicos portugueses e estrangeiros, procura estabelecer pontes com outros festivais de jazz do mundo e que dá especial atenção à formação de jovens músicos”, lê-se no site oficial da sala de espetáculos do Chiado.

O Festival Jazz Lisboa surge um ano depois de a Festa do Jazz ter saído do Teatro São Luiz, onde decorria anualmente desde a primeira edição, em 2003. A 16.ª edição da Festa do Jazz, organizada pela associação Sons da Lusofonia decorreu entre 23 e 25 de março, no Conservatório Nacional e noutros espaços próximos, no Bairro Alto, também em Lisboa.

Em janeiro do ano passado, Carlos Martins, da associação Sons da Lusofonia lamentou a "deslealdade institucional" do teatro municipal, por se ter demarcado da 16.ª edição, quatro meses antes de acontecer. Na altura, contactada pela agência Lusa, a diretora artística do São Luiz, Aida Tavares, justificou a decisão com o objetivo de fazer uma reflexão sobre a programação dedicada ao jazz.

A 1.ª edição do Festival Lisboa Jazz abre, a 27 de março, com a atuação da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, que terá convidado o baterista norte-americano John Hollenbeck.