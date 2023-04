Portugal passa a ser o segundo país da União Europeia a levar o TikTok a tribunal, com duas acções entregues esta semana no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, uma dirigida a utilizadores menores de 13 anos, que prevê uma indemnização até 450 milhões de euros, outra a utilizadores com 13 ou mais anos, no valor de 670 milhões.

O valor pedido baseia-se em estimativas apresentadas ao tribunal que têm que ver com o número de utilizadores e com um dado solicitado ao TikTok: o valor que cada utilizador residente em Portugal deu a ganhar à plataforma ao longo dos anos. "O nosso raciocínio é objetivo e que tem a ver com o ganho ilícito e abusivo". "Há o dano patrimonial e o não patrimonial".

"O TikTok recolhe dados de toda a espécie e vai a níveis muito profundos da intimidade das pessoas, do perfil psicológico ao estado emocional. Muitas vezes sabe mais sobre o utilizador do que ele sabe de si", diz a secretária-geral da organização Ius Omnibus, Daniela Antão.

As crianças e o público jovem, ainda em formação, "que vive muitas vezes da aprovação dos outros", são o alvo mais vulnerável. "São capazes de pôr em causa a sua intimidade, mostrando-se em vídeos no TikTok que, por serem de tal forma polémicos, perigosos e estapafúrdios, vão gerar mais atenção, mais seguidores, mais likes", diz a responsável.

A lista de comportamentos ilícitos imputada ao TikTok é generosa: "violação do direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à protecção da saúde, da segurança e dos interesses económicos, direito à reparação dos danos, violação do direito à integridade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à imagem, à reserva da intimidade e da vida privada, à protecção contra formas de descriminação", entre outras.

"É sabido que o TikTok retira informação sobre as habilitações religiosas, políticas, orientação sexual, e faz uso dessa informação para decidir que conteúdos e de que forma vai manipular psiquicamente aquela pessoa para a manter mais agarrada", explica Daniela Antão. "É uma plataforma que manipula, incentiva, induz. As autoridades servem para alguma coisa", desabafa.

"O que é dramático é que a plataforma TikTok, que começou por ser de entretenimento saudável, de coreografias e danças, acaba por ter a sua essência, o seu modelo de negócio, muito assente nesta perversão, que é induzir as pessoas a exporem-se além do razoável ou contra o seu próprio interesse. E pessoas são também crianças e adolescentes", lembra.

De então para cá, o TikTok inventou até uma maneira de monetizar ainda mais as coisas: "As pessoas compram moeda TikTok para, por exemplo, falar com a celebridade xis ou ípsilon. Pago para chegar a essa pessoa, para ter o seu telefone". Neste tema, a acção da associação apresenta casos de pais que foram surpreendidos com contas de milhares para pagar por gastos dos filhos na aplicação.

Mas também existe o sentido inverso. "Há miúdas pequenas a fazer lives à espera de dinheiro em forma de presentes. Estão sempre com grades decotes, quanto mais despidas estiverem, mais dinheiro ganham e mais seguidores têm. É um desvirtuamento do desenvolvimento humano", acredita a responsável.

"Ninguém está a espera de ser instrumentalizado para, de repente, ficar viciado, mas o facto é que é isso que acontece. Somos maus juízes em causa própria, uma pessoa viciada não vai dizer mal do vício. E há mesmo uma adição. O pior é que estamos a falar de miúdos, de crianças". Os desafios que lhes são propostos "podem causar danos extremos, incluindo morte ou coma". Mas, "as pessoas têm pouca consciência do que está a acontecer".

"Não temos nada contra o TikTok, aliás, outras plataformas têm de ser escrutinadas", mas, "o nível de adição induzido por esta plataforma é muito superior às outras. Na nossa acção temos uma estatística que mostra a linha de engagement [comprometimento] é sempre a subir, o número de horas passadas no TikTok em comparação com as outras redes sociais é muito superior".

Dados oficiais relativos ao ano passado mostram que em média um utilizador passa mais de uma hora e meia por dia no TikTok, 45 minutos no Instagram e 20 minutos no Facebook. Em Portugal, dos 2,8 milhões de utilizadores estimados (a Ius Omnibus calcula que sejam já 3,5 milhões), mais de 35% dos utilizadores tem entre 19 e 24 anos.

Em resumo, "o TikTok não é a única plataforma que está sujeita ao escrutínio da lei portuguesa e não é a única plataforma que merece a atenção da Ius Omnibus. O que acontece é que, por razões diversas, o TikTok tem problemas mais graves e, por isso, considerámos mais urgente reagir. São crianças, são desafios perigosíssimos, da exploração de vulnerabilidades ao suicídio, automutilação, distúrbios alimentares. E um nível de adição muito mais grave, que não existe noutros casos".

O apelo à Assembleia da República e à CNPD para agirem

Há vários temas em torno da polémica TikTok. A Ius Omnibus estabeleceu uma distinção clara entre o que é a estrita legalidade do respeito das regras de protecção de privacidade e direitos de personalidade e as questões de geopolítica, cibersegurança e defesa nacional, que estão actualmente a ser discutidas nos Estados Unidos ou na União Europeia, por exemplo.

"O tema das nossas acções é outro. Trata-se de uma empresa que opera em Portugal e deve obediência à legalidade portuguesa. Se fosse Portugal a operar na China ou na Islândia ou onde quer que fosse deveria obedecer à legalidade aí em vigor. Não há aqui lugar para juízos políticos. Mas também não devemos ser complacentes só porque a empresa é de um país que é uma potencia económica. Isso é irrelevante para o caso", afirma Daniela Antão.

Há ainda a coincidência de as acções instauradas contra o TikTok em Portugal acontecerem na mesma altura em que o Reino Unido condena a empresa ao pagamento de uma coima de 12,7 milhões de libras (perto de 14,5 milhões de euros ao câmbio actual) exactamente devido à presença de crianças com idade inferior a 13 anos no TikTok, o ponto fulcral de uma das ações da Ius Omnibus.

Na Irlanda, onde foi aberta uma investigação pelo mesmo motivo em Setembro de 2021, espera-se para breve uma decisão judicial sobre o assunto. E Itália mandou recentemente o TikTok suspender as contas de todos os utilizadores que não tivessem comprovadamente 13 ou mais anos.

Do ponto de vista político, em França discute-se, já com um diploma pré-aprovado, aumentar a idade mínima para se registar no TikTok dos 13 para os 15 anos, e obrigar a plataforma a encontrar um mecanismo de controlo efetivo dessa regra, algo que também é pedido na acção que decorre agora em Portugal. "Todos sabemos que a regra não é cumprida e os miúdos sabem ultrapassar esta barreira, há até explicadores na Internet que ensinam a fazê-lo".

Aqui, a Ius Omnibus também pede autocontrolo. "Estão identificadas as infracções, é preciso corrigi-las. "A versão do TikTok na China não permite todas estas liberdades. A China consegue impedir que crianças que não tenham a idade estabelecida usem a plataforma. E o conteúdo que passa na plataforma das crianças é pedagógico, educativo, informativo, adequado ao público infantil - o programa "60 minutes" fez um trabalho interessante sobre isto. O que quer dizer que não há uma incapacidade técnica e que, se a plataforma quiser, é uma plataforma saudável, adequada ao seu público".

A responsável recorda que "se um meio de comunicação publicar um conteúdo que infringe normas básicas, incita à violência, ao ódio, à discriminação, à auto-flagelação, há uma intervenção e o órgão é obrigado a retirar esses conteúdos da plataforma e provavelmente a pagar uma coima. Aqui é igual; não podemos deixar entrar pela janela aquilo que proibimos pela porta".