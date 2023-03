O Centro Ismaili em Lisboa foi hoje de manhã alvo de um ataque, perpetrado por um homem armado com uma faca de grandes dimensões, segundo a PSP, que foi detido e conduzido ao hospital, depois de matar duas pessoas, de acordo com a informação divulgada.

O ataque ocorreu quando decorriam aulas e outras atividades no Centro Ismaili, precisou o presidente do Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili, Rahim Firozali.

O que são os ismaelitas?

Oficialmente denominada “Comunidade Shia Imami Ismaili”, é uma subdivisão da corrente Xiita do Islão, como explica o documento enviado ao SAPO24 pelo Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili.

No culto islâmico há duas grandes correntes, o Xiismo (Shia), corrente minoritária, e o Sunismo (Sunni), corrente maioritária. “De acordo com a doutrina Xiita, onde a Comunidade Ismaili se insere, O profeta Maomé designou o seu primo e genro Ali, como o Imam da Comunidade Muçulmana, estabelecendo assim a instituição do Imamat, a quem conferem a autoridade de liderar a comunidade em assuntos espirituais e seculares”, lê-se na nota.

A Comunidade Shia Ismaili, a segunda maior da corrente Xiita (com perto de 15 milhões de crentes), surgiu por homenagem a Ismail, filho mais velho do Imam Jafar as-Saqid. “Os Ismailis têm vindo a ser governados por um Imam vivo e designado de forma hereditária desde a morte do Profeta Maomé. Ou seja, traçam a linha do Imamat por sucessão hereditária desde o primeiro Imam Ali até Sua Alteza O Príncipe Karim Aga Khan”, o atual líder da comunidade.

Quem é Aga Khan?

Shah Karim al Hussaini, príncipe Aga Khan, é o 49.º imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas, sendo considerado descendente direto do profeta Maomé.

Tido como uma das pessoas mais ricas do mundo, Aga Khan IV nasceu a 13 de dezembro de 1936 na Suíça, filho do príncipe Aly Khan e da princesa Tajuddawlah Aly Khan. Cresceu no Quénia, frequentou a Le Rosey School, na Suíça, durante nove anos, e estudou depois em Harvard, nos Estados Unidos.

Aga Khan sucedeu ao avô em 1957 como líder dos ismaelitas, o que o obrigou a durante vários meses viajar para conhecer as comunidades espalhadas pelo mundo, formando-se em História Islâmica dois anos depois, em 1959.

Tem hoje 86 anos, foi duas vezes casado e tem quatro filhos. Apaixonado por esqui, mas também por cavalos, Aga Khan criou um império que vai da banca à hotelaria e é conhecido pela sua discrição, apesar da imensa fortuna.

Uma parte significativa dessa riqueza destina-se a financiar projetos de desenvolvimento social, incluindo em Portugal, onde nomeadamente existe desde 1983 a Fundação Aga Khan.

É desde essa data que os ismaelitas estão em Portugal?

Não, as relações da comunidade com o país são bem mais antigas, mesmo do tempo da ditadura, mas esse foi o ano em que essa fundação, parte da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) que está presente em mais de 30 países, se estabeleceu em Portugal.

Em 1996, a Fundação Aga Khan Portugal foi oficialmente reconhecida, por decreto-lei, como uma Fundação Portuguesa. Seria, no entanto, em 2015, que o nosso país passou a ter um papel fundamental para a comunidade ismaelita. A 3 de junho de 2015 foi assinado com o Governo português um acordo para o estabelecimento da sede formal e permanente do Imamat Ismaili (instituição ou gabinete do imã dos muçulmanos) em Portugal, em Lisboa.

Em 2005 já tinha sido assinado um protocolo de cooperação entre o governo português e o “Imamat Ismaili” e três anos depois um protocolo de cooperação internacional. Em 2009 Portugal reconheceu a personalidade jurídica do “Imamat Ismaili”.

Quantos ismaelitas há em Portugal?

A Comunidade Muçulmana Ismaili em Portugal é constituída por cerca de 8.000 pessoas.

É importante referir que os ismaelitas seguem duas Constituições distintas: a nacional do país de que são cidadãos e a Ismaili, e devem-lhes igual importância.

A comunidade “está presente nos quatro continentes e rege-se por uma Constituição, ordenada em 1986 e retificada em Lisboa em 1998, que à semelhança das anteriores, é fundada na aliança espiritual de cada um ao atual Imam, mantendo em simultâneo a aliança que todos os Ismailis devem às entidades nacionais dos países onde são cidadãos”, explica a nota.

*com Lusa