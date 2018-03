"Lamento esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco. Solidarizo-me com familiares e amigos, e acompanho a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime", escreveu na rede social Twitter.

O chefe de Estado brasileiro acrescentou, num vídeo publicado também no Twitter, que o crime era "inadmissível" e um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e a Democracia brasileira.

"Trata-se do assassinato de uma representante popular que, ao que sei, fazia manifestações e trabalhos com vistas a preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro (...) Nós decretamos a intervenção para acabar com este banditismo que se instalou na cidade", escreveu Temer.

O Presidente brasileiro também anunciou que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, estará no Rio de Janeiro para acompanhar as investigações sobre a morte da vereadora e do seu motorista.