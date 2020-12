Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão com aviso laranja, o segundo mais grave, desde as 08:27 e até às 18:00 de terça-feira, de acordo com informação publicada no ‘site’ do IPMA, que anteriormente tinha emitido os avisos até às 11:00 de terça-feira.

Nestes sete distritos são esperadas ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 12 a 14 metros de altura máxima.

A partir do final da tarde de terça-feira o aviso laranja baixa para amarelo nos sete distritos, vigorando entre as 18:00 e as 09:00 de quarta-feira. Para este período o IPMA prevê ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo por causa da previsão de queda de neve até às 9:00 de terça-feira.

Os avisos do IPMA variam entre o vermelho (o mais grave), o laranja e o amarelo.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

A agência espanhola de meteorologia deu conta de que a tempestade Bela pode fazer sentir os seus efeitos até quarta-feira na Península Ibérica e nas ilhas Baleares.