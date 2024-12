Foram registadas rajadas de até 150 quilómetros por hora, quando as autoridades enviaram hoje de manhã um raro alerta de emergência por telefone a cerca de três milhões de famílias no País de Gales e no sudoeste de Inglaterra.

O alerta oficial, que veio com um som alto semelhante ao de uma sirene, alertou as pessoas para ficarem em casa e foi enviado para todos os telemóveis compatíveis nas áreas afetadas pela tempestade “Darragh”.

No noroeste de Inglaterra, um homem de 40 anos morreu quando uma árvore caiu sobre a sua carrinha enquanto conduzia numa autoestrada perto de Preston, a cerca de 58 quilómetros a norte de Manchester.

Os fortes ventos da tempestade criaram condições complexas para os pilotos no aeroporto de Heathrow e Manchester na manhã deste sábado, como é possível observar em vários vídeos partilhados nas redes sociais.

O voo da Emirates Airbus A380, EK31, esteve esta tarde entre os voos mais acompanhados na plataforma Flightradar24 quando estes começou a aproximar-se de Londres por volta das 15h08 (hora de Londres). Vindo do Dubai, o voo fez depois mais duas tentativas de aterrar no aeroporto de Heathrow, em Londres acabando por desistir e ser desviado para Frankfurt, onde viria a aterrar cerca das 18h21 locais (17h21 em Lisboa).

Também o dérbi de Merseyside, entre Everton e Liverpool, para a Liga inglesa de futebol, que estava previsto para hoje, às 12h30, em Goodison Park, também foi adiado devido “às condições meteorológicas adversas”, anunciaram os anfitriões.

Os clubes, a polícia e a autoridade municipal de Liverpool decidiram adiar o encontro da 15.ª jornada da Premier League, devido aos efeitos da tempestade Darragh, que afeta parte do Reino Unido, confirmou o Everton.

“O risco para a segurança com as fortes rajadas de vento prevista até à primeira hora de domingo aconselham ao adiamento do encontro, por motivos de segurança”, lê-se ainda, no comunicado.

A Premier League revelou ainda que “o reagendamento do jogo vai ser anunciado em breve”.

Recorde-se que já na sexta-feira, os meteorologistas do Reino Unido, do Met Office, emitiram um aviso meteorológico vermelho — o tipo mais grave. Milhares de casas, muitas na Irlanda do Norte, no País de Gales e no oeste de Inglaterra, ficaram sem energia durante a noite.

As principais autoestradas e pontes de todo o país foram encerradas devido aos ventos fortes e vários serviços ferroviários foram suspensos.

Na Irlanda, cerca de 400 mil casas, explorações agrícolas e empresas ficaram sem energia devido à tempestade. Alguns voos no aeroporto de Dublin foram cancelados.