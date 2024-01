Desde terça-feira à noite, 13.444 pessoas foram afetadas pelas inundações e deslizamentos de terra, 12 ficaram feridas e 109 perderam as casas onde viviam, de acordo com o mais recente balanço da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, estado que faz fronteira com a Argentina e o Uruguai.

Na região metropolitana de Porto Alegre, com pouco mais de quatro milhões de habitantes, a tempestade derrubou árvores, inundou ruas e causou a morte de um homem que foi atingido pela marquise de um supermercado.

A empresa responsável pelo fornecimento de eletricidade na região, o CEEE Grupo Equatorial Energia, disse que a tempestade danificou as redes e forçou a interrupção do serviço a alguns clientes.

O grupo avisou os cidadãos para se manterem afastados de cabos que tenham caído, assegurando que está a tentar restabelecer a energia o mais rápido possível, embora não tenha dado uma estimativa de quando isso pode acontecer.

O prefeito da cidade, Sebastião Melo, disse, na manhã de quarta-feira, que cinco das seis estações de tratamento de água de Porto Alegre estão sem energia desde a noite anterior, tendo afetado 1,2 milhões de pessoas.

Melo apelou aos habitantes da cidade para que permaneçam em casa, caso seja possível, de forma a permitir melhor resposta das equipas de intervenção.

O El Niño, fenómeno meteorológico natural e recorrente, que afeta os padrões meteorológicos em todo o mundo, está a provocar um aumento das chuvas no sul brasileiro e uma seca no norte.

Em setembro passado, um ciclone atingiu o Rio Grande do Sul, deixando quase 50 mortos.