A notícia é avançada pelo canal americano CNN, que sublinha que o festival é baseado em 10 princípios escritos pelo cofundador do Burning Man, Larry Harvey, que incluem inclusão, responsabilidade cívica e dar aos outros. Não são permitidos patrocínios ou transações comerciais na playa – nome usado para designar o cenário tipicamente desértico e arenoso.

Outro princípio é a ideia de “não deixar rastos”. A cidade desaparece no final do evento de cada ano.

O tema do festival de 2023 é “Animalia”, que o site do evento explicava ter o objetivo de “celebrar o mundo animal e o nosso lugar nele - animais reais e imaginados, míticos e lembrados - e explorar as curiosas construções mentais que nos permitem acreditar que os animais imaginados são reais, os animais reais são imaginados e que de alguma forma, apesar de todas as evidências em contrário, a humanidade de alguma forma não faz parte do reino animal”.

Antes que a chuva interferisse nos planos para os últimos dias do festival, o evento de 2023 contou com instalações de arte projetadas para serem queimadas no final da sua vida útil, incluindo uma fénix gigante de aço que representava a resiliência da Ucrânia, um país afetado pela guerra.

Apesar deste já ser um festival com muitos desafios do ponto de vista de alojamento, para os quais os festivaleiros estão preparados, este ano tiveram ainda de lidar com a tempestade tropical Hilary, com ventos fortes, chuvas e inundações registadas no deserto de Black Rock.

Em apenas 24h, até à manhã deste sábado, choveu no local o equivalente à precipitação de dois a três meses, segundo a CNN. Nas imagens é visível que o chão do recinto está coberto de uma lama grossa que chega aos tornozelos de alguns dos participantes.