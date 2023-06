Depois de ter sido interrogada, a polícia escocesa libertou Nicola Sturgeon sem qualquer acusação e hoje a antiga chefe do governo regressou à sua casa em Glasgow, após ter permanecido temporariamente noutro local.

“Não posso dizer muito agora, o que vou dizer é que reitero a declaração que fiz no domingo passado, tenho a certeza de que não fiz nada de errado. Tenciono regressar ao parlamento escocês no início da semana e, nessa altura, estarei disponível para responder a perguntas”, disse a antiga primeira-ministra aos jornalistas.

“Para já, tenciono ir para casa e estar com a família”, acrescentou Sturgeon, salientando que, embora seja uma figura pública, é também “um ser humano que tem direito a um pouco de privacidade”.

Há dois anos que a polícia está a investigar o destino de um donativo de 600 mil libras (cerca de 696 mil euros) ao Partido Nacional Escocês por parte de ativistas pró-independência.

No âmbito da investigação, os agentes fizeram buscas no domicílio de Sturgeon e nas instalações do partido em Edimburgo, em 5 de abril. O marido de Sturgeon, Peter Murrell, também foi detido há algumas semanas, interrogado e libertado sem acusação.

Além disso, a polícia confiscou uma autocaravana, avaliada em 110 mil libras (cerca de 127 mil euros), estacionada à porta da casa da mãe de Murrell, em Dunfermline, no leste da Escócia.

Em fevereiro passado, Sturgeon demitiu-se do cargo de líder do SNP (que apoia a independência da Escócia) e de primeira-ministra, tendo sido substituída por Humza Yousaf.