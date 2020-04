Tenho saudades de não conseguir estacionar.

Diário de um pai em casa. Dia 23

Recuo um mês. Um sábado qualquer. Passear pela manhã, em Campo de Ourique, em Lisboa, bairro onde moro, era um verdadeiro exercício à imaginação na mobilidade.

Quem cá mora, se saísse e regressasse, com o carro, pela manhã, o gesto de coragem serviria para atestar os níveis de paciência de cada um.

Estacionar de novo, encontrar um lugar vago, era como raspar na raspadinha. Raspamos, raspamos e nada. Procuramos, procuramos e nada. Nem um metro quadrado para enfiar o carro, por mais pequeno que seja. Passeios e esquinas estão tomados de rodas vindas de outras freguesias. Que se digladiam com as autóctones.

A imagem era válida vista do ponto de vista de quem entrasse pela Rua Ferreira Borges, Rua Saraiva de Carvalho ou Domingos Sequeira.

Nas ruas, desenhadas a régua e esquadro, avivam-se semelhanças com uma pista de carrinhos de choque. Há ziguezague na disputa do lugar mais valioso do momento. Frenesim. Só não há o embate. O chega para lá e as sirenes. Os arrumadores, esses, fazem o papel do homem pendurado.

Nos passeios, num sábado normal, as massas movimentam-se entre lojas, bebés, de vinhos e queijos, cafés, padarias, brunches, mercado, talhos, peixarias, mercearias e hortinhas gourmet. Uma antecâmara comercial antes de se sentarem à mesa nos restaurantes. De comida tradicional portuguesa, italiana, japonesa, hamburguerias, entre outros.

Tudo é disputado ao milímetro. Entre quem cá vive e quem cá vem. O bairro de Campo de Ourique respira vida. Sempre respirou. De segunda a sábado.