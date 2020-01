A leitura do acórdão do julgamento está agendada para as 14:30, no Juízo Central Criminal de Portimão, no distrito de Faro.

O antigo vice-presidente da Câmara de Portimão e mais três empresários, Artur Curado, Luís Marreiros e Carlos Barros, estão acusados dos crimes de branqueamento de capitais, burla qualificada e participação económica em negócio.

Seis sociedades comerciais, geridas pelos empresários e que prestaram serviços a duas empresas municipais de Portimão, sob administração de Luís Carito, estão pronunciadas, em coautoria, por um crime de burla qualificada e de outro de branqueamento.

Carito está também pronunciado por um crime de danificação ou subtração de documento e notação técnica (por ter engolido um documento nas buscas) e Artur Curado por um crime de usurpação de obra.

Segundo a acusação, os arguidos terão levado ao desvio de 4,6 milhões de euros do Estado, através de um “esquema fraudulento”, com o envolvimento das sociedades geridas pelos empresários, no âmbito da alegada criação da “Cidade do Cinema” de Portimão, uma espécie de Bollywood.

Nas alegações finais, o Ministério Público (MP) pediu a absolvição dos 10 arguidos de todos os crimes de que estão acusados, por considerar que não ficou provado “de que tenham atuado de forma concertada, prejudicado a Portimão Urbis ou obtido benefícios próprios”.