A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda reservar o uso de máscaras apenas para pessoas infetadas e para os cuidadores em situação de risco.

Contudo, na China, as autoridades impuseram o uso de máscaras em público, na cidade de Wuhan, o local de origem da pandemia.

No início deste mês, o Governo de Andrej Babis foi criticado por não ter disponibilizado máscaras suficientes, levando milhares de pessoas a utilizar as suas máquinas de costura para produzir as suas próprias proteções, neste país de cerca de 10 milhões de habitantes.

As reações à mensagem de Babis no Twitter foram rápidas, com muitas pessoas a criticarem a atitude do primeiro-ministro checo.

“Sim, você tornou obrigatório (como Taiwan), mas não nos forneceu uma única máscara”, escreveu uma cidadã checa.

A República Checa fechou as suas fronteiras e decretou o encerramento de escola e da maioria das lojas, para procurar retardar a propagação de Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.