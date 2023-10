Mais um conjunto de camiões com ajuda humanitária entrou na Faixa de Gaza esta segunda-feira através da fronteira de Rafah, informaram os correspondentes da AFP no local, o terceiro desde que a guerra eclodiu em 7 de outubro.

Mais de uma dúzia de camiões cruzaram Rafah, disseram os correspondentes, somando um total de 34 caminhões que entraram em Gaza desde sábado e domingo, de acordo com um funcionário da Cruz Vermelha egípcia.

As Nações Unidas dizem que pelo menos 100 camiões por dia são necessários para suprir as necessidades básicas dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza, enquanto os combates desencadeados por um ataque maciço do Hamas endurecem, com milhares já mortos