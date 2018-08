Teresa Lago, que era secretária-geral adjunta da UAI, sucede ao astrónomo italiano Piero Benvenuti e manter-se-á no cargo, o mais importante, até 2021.

De acordo com a lista dos novos membros executivos da UAI, hoje divulgada no portal da organização, a astrónoma holandesa Ewine van Dishoeck é a nova presidente e o britânico Ian Robson o novo secretário-geral adjunto.

Os cargos dirigentes da UAI são eleitos na Assembleia-Geral da organização, que se realiza trianualmente.

Teresa Lago fundou o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, foi membro do Conselho do Observatório Europeu do Sul e coordenou o Conselho Científico Nacional das Ciências da Terra e do Espaço da Fundação para a Ciência e Tecnologia.