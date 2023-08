“Ainda nos está a ocupar o resgate de cerca de 40 idosos de um lar ilegal na zona do Monte Gordo e que, na sequência de uma fiscalização da Segurança Social, está a ser preciso evacuar. Ontem [terça-feira], com os serviços de Proteção Civil, fizemos um conjunto grande de transporte para vários equipamentos sociais do nosso concelho e não só e contamos que essa operação fique toda terminada durante o dia de hoje”, disse, ao início da tarde, Fernando Paulo Ferreira (PS), durante uma reunião pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

O lar funcionava numa moradia na Quinta Nossa Senhora da Conceição, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa.

Em declarações aos jornalistas no local, António Carvalho, comandante da Proteção Civil municipal, destacou que o encerramento do lar foi decretado pela Segurança Social e pela delegada de Saúde, que na tarde de terça-feira pediram à Proteção Civil municipal a organização da retirada dos utentes.

Segundo António Carvalho, na terça-feira foram retirados três dezenas de utentes e hoje restavam cerca de uma dezena na unidade.

Dois dos utentes retirados na terça-feira passaram a noite numa unidade hospitalar devido a uma queda, mas já foram conduzidos às unidades de destino, acrescentou.

“Nós não estávamos lá dentro. [Os dois idosos] terão caído da cama ontem [terça-feira]”, disse.

Na terça-feira, a operação de retirada de utentes decorreu entre as 18h00 e as 24h00, “à medida que se iam encontrando soluções”, nomeadamente para unidades de Lisboa, Montijo, Vila Franca, Cartaxo, Santarém e Sintra.

A Lusa pediu, hoje de manhã, esclarecimentos sobre esta operação à Segurança Social, nomeadamente sobre o estado de saúde dos utentes e sobre as razões concretas que levaram ao encerramento, mas ainda não obteve resposta. Foi também questionada a delegada de Saúde sobre as condições dos utentes, mas a responsável remeteu para a Segurança Social.

Além da Proteção Civil, da Autoridade de Saúde e da Segurança Social, estiveram no local várias corporações de bombeiros e a PSP.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para a ocorrência foi dado às 18h40 de terça-feira, ocupando ainda hoje, às 16h00, oito homens e quatro viaturas.