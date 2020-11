Estava previsto que se prolongasse até às 16:00 (19:00 de Lisboa), mas só pelas 20:30 teve fim. De acordo com as autoridades argentinas, o velório do ex-jogador, vencedor do Mundial de 1986, começou às 06:00 (09:00 horas de Lisboa).

O corpo de Diego Maradona será sepultado hoje à tarde num cemitério dos arredores de Buenos Aires, onde estão sepultados os pais do antigo futebolista internacional argentino, disse um porta-voz da família à AFP.