À saída da reunião no Ministério do Trabalho os representantes dos trabalhadores disseram à comunicação social que ainda não existe acordo fechado com o executivo.

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) assegura que não assina acordos "para fazer de conta", mas vê "disponibilidade" do Governo para "acolher" as suas propostas e com isso chegar a acordo. A confederação propõe o pagamento do 15.º mes de salário sem impostos.