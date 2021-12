“Algumas farmácias só agora vão abrir marcações para o Natal e o final do ano", adianta à publicação Ema Paulino.

A presidente da maior associação do setor diz ainda que "há ainda várias [farmácias] que estão a funcionar em regime de 'casa aberta', por ordem de chegada, e há outras que, como começaram a testagem mais cedo, abriram logo todas as vagas, e vão tentar disponibilizar mais".

"É uma questão de as pessoas irem perguntando, irem interagindo com as suas farmácias”, recomenda a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

Segundo o site do Infarmed que disponibiliza a lista das farmácias e dos laboratórios de análises e postos de colheita que aderiram ao protocolo com o Serviço Nacional de Saúde, este domingo havia 963 farmácias a realizar este tipo de testes.

A expectativa da ANF é que esta semana entrem mais no programa, ascendendo no total a "1400 a 1450", adianta Ema Paulino.

O Governo voltou a comparticipar a realização de testes TRAg, uma medida que abrange toda a população e e que se estende até 31 de dezembro, prazo que pode ser prorrogado, ao abrigo do regime excecional e temporário de comparticipação.

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou na passada sexta-feira que o Governo vai aumentar o número de testes covid-19 gratuitos por pessoa, que está agora fixado em quatro por mês, e que essa medida poderá entrar em vigor já esta semana.