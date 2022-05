A demora da polícia norte-americana a entrar numa sala de aula da escola primária de Uvalde, estado do Texas, onde um atirador matou 19 crianças e dois professores na terça-feira, está a ser alvo de críticas no país.

"Em retrospectiva... foi a decisão errada, ponto final", disse hoje Steve McCraw em entrevista coletiva. "Pelo que sabemos, achamos que deveriam ter entrado o mais rápido possível."

O motivo do massacre - o mais mortal tiroteio numa escola do país desde o que ocorreu em Newtown, Connecticut, há uma década - permanece sob investigação, com as autoridades a afirmar que Ramos não tinha um histórico criminal ou de saúde mental conhecido.

Quando Salvador Ramos entrou na escola, dois polícias de Uvalde trocaram tiros com ele e ficaram feridos. Logo depois, Ramos começou a matar as suas vítimas numa sala de aula.

Antes de atacar a escola, Ramos disparou e feriu a sua avó na casa que dividiam. Gilbert Gallegos, 82 anos, que mora na mesma rua e conhece a família há décadas, disse que estava no seu quintal quando ouviu os tiros.