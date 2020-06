Os responsáveis do Reddit anunciaram hoje através de uma publicação de que a rede social levou a cabo uma atualização da sua política de conteúdos, ressalvando que "comunidades e utilizadores que promovam discurso de ódio com base na identidade e vulnerabilidade serão banidos".

Como tal, os moderadores do Reddit fizeram uma "purga" nas suas páginas, removendo perto de 2000 grupos — ou "subreddits", como são conhecidos na plataforma.

Destes, o anúncio ressalva que a maioria já estava inativo, mas entre os grupos removidos há dois de grande relevo: o "r/ChapoTrapHouse" e o "r/The_Donald". O primeiro, baseado num podcast de ideologia política de esquerda, tinha perto de 160 mil utilizadores. Já o segundo, criado em 2015 como parte de uma plataforma de apoio à campanha presidencial de Donald Trump, tornou-se num gigantesco grupo com perto de 790 mil utilizadores, mantendo-se ativo como um grupo de apoiantes do atual presidente dos EUA.

"Todas as comunidades no Reddit têm de respeitar a nossa política de conteúdos com boa fé. Nós banimos o r/The_Donald porque não o fez, apesar de ter várias oportunidades", lê-se na publicação. Em causa está uma comunidade que "consistentemente teve e apoio mais conteúdo que viola as regras do que o norma, antagonizou-nos e outras comunidades e os seu moderadores recusaram-se a respeitar as nossas expectativas, até as mais básicas", continua o texto.